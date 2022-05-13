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Російські пропагандисти змушують окупантів зніматися в агітаційних роликах та знімають фейкові "репортажі з передової"

Для створення сюжетів вони вимагають по кілька разів заміновувати та розміновувати вже очищену від боєприпасів територію.

Російські пропагандисти змушують окупантів зніматися в агітаційних роликах та знімають фейкові "репортажі з передової"
Фото: gur.gov.ua

Російські пропагандисти змушують окупантів зніматися в агітаційних роликах.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Для імітації успішного наступу “другої армії світу” та створення картинки гуманізму “воинов-освободителей” російські пропагандисти змушують командирів окупаційних підрозділів відводити з передових позицій та виділяти в їхнє розпорядження особовий склад та військову техніку для участі в фільмуванні агітаційних роликів і фейкових “репортажів з передової", - йдеться в повідомленні.

Окупантів змушують копати окопи в тилових районах та імітувати обладнання передових позицій, стріляти з мінометів, танків та артилерії, імітувати штурмові дії та здійснювати розмінування території.

Для створення сюжетів пропагандисти вимагають по кілька разів заміновувати та розміновувати вже очищену від боєприпасів територію.

"Під час одного з таких “розмінувань” на Арабатській стрілці кілька рашистів отримали осколкові поранення та контузії. Проте, за словами кремлівських геббельсів, це лише додало реалістичності картинці та забезпечило якісніший вплив сюжету на мізки росіян", - зазначили в ГУР.

Нагадаємо, російським ЗМІ наказали розповідати про війну як про збройне протистояння РФ з усіма країнами ЄС та НАТО.

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