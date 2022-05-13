Обстріли Харкова касетними боєприпасами: керував російський генерал Журавльов, відомий через звірства у Сирії, – CNN

Російський генерал, який керував звірствами у Сирії, очолив обстріл мирних жителів України касетними боєприпасами, зокрема у Харкові.

Про це йдеться у матеріалі CNN, що розслідував обстріл міста 27-28 лютого.

Розслідування показало, що касетними боєприпасами було вражено 11 місць Харкова.

Після аналізу супутникових знімків з Центром інформаційної стійкості (CIR) та наземних розслідувань CNN встановила бригаду реактивної артилерії, яка завдала удару касетними боєприпасами по житлових кварталах міста. Ця бригада підпорядковується генерал-полковнику Олександру Журавльову, який керував одним з найжорстокіших “розділів” сирійської війни.

Журналісти відстежили 11 ракет "Смерч", що впали у Харкові у ті дні, до 79-ї російської реактивної артилерійської бригади, що базується в Бєлгородській області Росії.

Ця бригада підпорядковується безпосередньо керівництву Західного військового округу (ЗВО) російських збройних сил, одного з п'яти військових округів російської армії, що базуються на заході Росії.

Згідно з інформацією військових експертів, Журавльов є єдиним офіцером, який має повноваження давати накази про ракетні атаки “Смерчами” у його районі. Оскілька це дорога зброя, то для її застосування потрібно схвалення старшого.

Кремль та Міноборони Росії не відповіли на запит CNN щодо коментарів.

57-річний Журавльов отримав звання радянського офіцера у 1980-х роках, коли служив у колишній Чехословаччині у складі групи російських військ. Після розпаду СРСР повернувся до Росії, де проходив службу у танкових частинах.

Тричі був у Сирії, він вперше став командувачем російських військ у країні у липні 2016 року.

Керівництво Журавльова пришвидшило штурм східного Алеппо. Після того, як він отримав владу, російські військові швидко посилили свої атаки на територію, утримувану повстанцями, і завершили облогу густонаселеного міста, що призвело до великої кількості загиблих і запуску тактики, яка визначила втручання Росії в Сирія: взяти в облогу, морити голодом, бомбити і змусити підкоритися.

Під час його командування також різко збільшилася кількість задокументованих атак касетними боєприпасами в Алеппо.

За даними Центру документації про порушення прав людини в Сирії, касетні боєприпаси були використані в Алеппо 137 разів у період з 10 вересня по 10 жовтня 2016 року, що на 791% більше, ніж середня кількість атак касетними боєприпасами за попередні вісім місяців.

Після Сирії Журавльов повернувся до Росії, він отримав звання Героя Російської Федерації. Після підвищення став командувачем Західного військового округу, що відповідає за смерть і руйнування в Харкові та інших українських містах.

Нагадаємо, у квітні Росія обстріляла "Смерчами" Миколаїв, було пошкоджено десятки приватних домогосподарств, автівки, крамниці. Касетні боєприпаси вкривали дитячі майданчики та подвір’я навчального закладу.