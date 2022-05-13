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Ми будемо боротися за острів Зміїний стільки, скільки буде потрібно, – Буданов

Острів дозволяє контролювати надводну та певною мірою повітряну ситуацію на півдні України. 

Ми будемо боротися за острів Зміїний стільки, скільки буде потрібно, – Буданов
Фото: ДПСУ

Україна боротиметься за острів Зміїний стільки, скільки буде потрібно.

Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону заявив начальник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов.

Він зазначив, що острів має стратегічне значення як для України, так і для російських окупантів, оскільки дозволяє контролювати надводну та певною мірою повітряну ситуацію на півдні України. 

Також острів Зміїний стратегічно важливий з погляду можливості висадки Росією тактичного морського десанту.

За словами Буданова, теоретично це єдиний регіон, через який російські окупанти можуть спробувати висадити десант на територію окупованого Придністровського регіону Молдови.

“Той, хто контролює острів, може будь-якої миті заблокувати рух цивільних суден в усіх напрямках на південь України… Острів Зміїний – це територія України, і ми її будемо деокуповувати й боротися за неї стільки, скільки нам буде потрібно. Це стратегічно важлива точка, щоб відкрити торгові морські шляхи, завозити нам зброю та виключити будь-які можливі воєнні дії Росії на території ПМР, з якої вони можуть атакувати західну частину України”, – зазначив начальник ГУР.

Нагадаємо, у британській розвідці вважають, що коли Росія зможе закріпитися на острові і розмістити там засоби ППО та крилаті ракети, то вона твердо контролюватиме північно-східну частину Чорного моря.

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