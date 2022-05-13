Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Унаслідок обстрілу в Одесі постраждав Воронцовський палац
Унаслідок обстрілу в Одесі постраждав Воронцовський палац
РФ послала в Україну "карателя" генерала Мурадова для приборкання окупантів, які бояться йти у бій, – СБУ
РФ послала в Україну "карателя" генерала Мурадова для приборкання окупантів, які бояться йти у бій, – СБУ
«Тут живуть люди і діти»: як виглядає Руська Лозова на Харківщині після звільнення
«Тут живуть люди і діти»: як виглядає Руська Лозова на Харківщині після звільнення
Сенатор-республіканець загальмував голосування щодо пакету допомоги Україні
Сенатор-республіканець загальмував голосування щодо пакету допомоги Україні
Війська РФ наступають на п'ятьох напрямках: міноборони Британії опублікувало мапу бойових дій
Війська РФ наступають на п'ятьох напрямках: міноборони Британії опублікувало мапу бойових дій
ЗСУ підбили російський корабель тилового забезпечення "Всеволод Бобров", - Братчук
ЗСУ підбили російський корабель тилового забезпечення "Всеволод Бобров", - Братчук
Через підриви переправи на Сіверському Донці окупанти втратили понад 70 одиниць техніки і тікали вплав
Через підриви переправи на Сіверському Донці окупанти втратили понад 70 одиниць техніки і тікали вплав
Росія завдала ударів по Новгороду-Сіверському, є жертви
Росія завдала ударів по Новгороду-Сіверському, є жертви
ГоловнаСуспільствоЖиття

Зеленський удостоїв звання Героя України та відзначив нагородами 269 українських воїнів

Полковник Роман Качур отримав Золоту зірку.

Зеленський удостоїв звання Героя України та відзначив нагородами 269 українських воїнів
Фото: Мінветеранів

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання "Герой України" та відзначив державними нагородами 269 українських військовослужбовців.

Відповідні Укази № 333/2022 та 332/2022 від 12 травня опубліковані на сайті Президента України.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, звання "Герой України" з врученням ордена “Золота зірка” удостоєно полковника Романа Качура.

Також за вірність військовій присязі українських воїнів нагороджено орденами Богдана Хмельницького, орденами “За мужність”, орденами Данила Галицького, медалями “За військову службу Україні”, “Захиснику Вітчизни”, “За врятоване життя”. 

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вперше нагородив президентською відзнакою "Хрест бойових заслуг" головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного та ще чотирьох військових.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також