Зеленський удостоїв звання Героя України та відзначив нагородами 269 українських воїнів

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання "Герой України" та відзначив державними нагородами 269 українських військовослужбовців.

Відповідні Укази № 333/2022 та 332/2022 від 12 травня опубліковані на сайті Президента України.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, звання "Герой України" з врученням ордена “Золота зірка” удостоєно полковника Романа Качура.

Також за вірність військовій присязі українських воїнів нагороджено орденами Богдана Хмельницького, орденами “За мужність”, орденами Данила Галицького, медалями “За військову службу Україні”, “Захиснику Вітчизни”, “За врятоване життя”.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вперше нагородив президентською відзнакою "Хрест бойових заслуг" головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного та ще чотирьох військових.