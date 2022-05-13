Щоденно ворог випускає до 14 крилатих ракет по цивільних об'єктах, – Залужний

Оперативна обстановка в Україні залишається складною, але настрій українців – бойовий і ЗСУ настроєні винятково на перемогу.

Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у телефонній розмові повідомив генералу Марку Міллі, голові об’єднаного комітету начальників штабів США.

"Я акцентував на продовженні застосування противником стратегічних крилатих ракет. Щоденно ворог випускає від 10 до 14 крилатих ракет по об'єктах цивільної інфраструктури. Останнім часом Росія вдається до тактики масованого використання надзвукових протикорабельних крилатих ракет типу Х–22 по зазначеним об'єктах", – зазначив Залужний.

За його словами, минулої доби по Кременчуцькому нафтопереробному заводу противник застосував 12 крилатих ракет, дві з яких вдалося збити з ПЗРК Стінгер. Однією з причин переходу противником до цієї тактики є відмова від застосування авіації, яка несе великі втрати.

Нагадаємо, за даними Генштабу з 24 лютого по 12 травня з території Росії та Білорусі по Україні було випущено 788 крилатих та балістичних ракет.