Росіяни під прикриттям обстрілів намагаються по землі прорватись всередину Азовсталі, – Андрющенко

В Маріуполі тим часом вода заповнила вулиці через прориви від обстрілів.

Російські військові під прикриттям обстрілів намагаються по землі прорватися всередину заводу Азовсталь у Маріуполі. Про це у телеграм повідомив радник мера Петро Андрющенко.

"Ситуація день на день стає складнішою", – підкреслив він.

Станом на сьогодні в Маріуполі частково зʼявилися вода та електрика. Вода через прориви від обстрілів заповнила вулиці, потужностей для ремонту окупанти не мають.

Електрика відновлена в лікарні №2 та "гуманітарних штабах".

"Потужності електрики критично не вистачить, її достатньо здебільше для ілюзії покращення, аніж зебечпечення міста. Система каналізації так і не запущена. Тому слідом за водою на тротуарах очікуємо вихід каналізації назовні. Також, за відсутності очисних споруд, скоріш за все, окупанти дійдуть до прямого скидання нечистот прямо в море. У підсумку, в гонитві за картинкою «життя повертається», окупанти посилено штовхають Маріуполь до нової хвилі гуманітарної катастрофи", – зазначив радник мера.

Згідно зі зведенням ОВА, ворг обстрілює Азовсталь з артилерії, кораблів, авіації, танків. На території підприємства залишаються захисники Маріуполя, зокрема бійці полку "Азов", морська піхота 26-ї бригади, прикордонники та правоохоронці. Серед них – багато поранених. Росія забороняє їх евакуювати.

Україна пропонує окупантам обмін: вони дозволять вивезти з Азовсталі важкопоранених, а ми віддамо їм полонених росіян.