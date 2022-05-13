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Евакуювати важкопоранених з Азовсталі можуть за посередництва Туреччини

Евакуація важкопоранених - перший етап евакуації з “Азовсталі”.

Евакуювати важкопоранених з Азовсталі можуть за посередництва Туреччини
Фото: ОПУ

Посередником у поточному раунді перемовин з приводу евакуації важкопоранених з Азовсталі погодилась виступити Туреччина.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«Ми почали новий раунд перемовин навколо дорожньої мапи спецоперації. Починаємо з важкопоранених. Є Червоний Хрест, вони сьогодні зустрічаються із росіянами. Провели з ними (МКЧХ – Ред.), а також із ООН, перемовини і дали їм мандат. Ми хочемо, щоб був підписаний документ: як саме відбуватиметься евакуація з «Азовсталі», готуємося до підписання»,- пояснила віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Вона додала, що на Азовсталі перебувають не лише бійці батальйону "Азов”, але й солдати і офіцери ЗСУ, Нацполіції, прикордонники. Всі вони потребують порятунку.

Нагадаємо, раніше Верещук повідомила, що військовим шляхом деблокувати Азовсталь неможливо, тому загарбникам запропонували обмін "за стандартними правилами": Україна вивозить важкопоранених захисників гумкоридором, натомість віддає РФ полонених росіян за стандартними правилами обміну військовополонених.

Вчора лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв розповів: президент Туреччини Реджеп Ердоган звертався до Путіна, щоб той дозволив вивезти захисників Азовсталі в Туреччину через порт у Бердянську. Але РФ відмовилася.

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