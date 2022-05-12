На Луганщині десантник збив російський вертоліт

Стрілець-зенітник 81 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ (ДШВ) збив на Луганщині російський вертоліт Мі-24.

Про це повідомило Командування ДШВ ЗСУ.

Боєць ДШВ виявив групу з чотирьох вертольотів противника, після чого з ПЗРК Stinger збив ведучого другой пари.

“Підрозділи протиповітряної оборони ДШВ й надалі продовжують виконувати бойові завдання та знищувати засоби повітряного нападу противника”, - повідомили в Командуванні ДШВ ЗСУ.

Нагадаємо, вчора Житомирські десантники на Харківщині збили російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52. Раніше львівські десантники збили російський ударний вертоліт Мі-24.