Верещук: ведемо дуже складні перемовини щодо евакуації важкопоранених бійців з Азовсталі

Україна веде вельми складні переговори щодо евакуації важкопоранених бійців з Азовсталі в обмін на полонених росіян.

Про це повідомила віцепремʼєр-міністр – міністр із питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук.

За її словами, перемовини тривають щодо 38 важкопоранених захисників.

"Працюємо покроково. Обміняємо 38 важких, потім будемо рухатись далі. Зараз немає перемовин про обмін 500 або 600 людей, про що повідомляють деякі ЗМІ", - підкреслила віцепремʼєр-міністр.

Вона зазначила, що "публічні коментарі деяких політиків, журналістів і громадських діячів щодо змісту переговорів не тільки дезінформують та дезорієнтують суспільство, а й шкодять переговорному процесу".

"Я дуже прошу. Йдеться про життя людей. Утримайтеся від публічних коментарів про те, чого не знаєте. Якщо все вийде і ми витягнемо людей, потім робіть що хочете. А зараз прошу бути відповідальними і не заважати", - наголосила Верещук.

Нагадаємо, раніше Верещук повідомила, що військовим шляхом деблокувати Азовсталь неможливо, тому загарбникам запропонували обмін "за стандартними правилами": Україна вивозить важкопоранених захисників гумкоридором, натомість віддає РФ полонених росіян за стандартними правилами обміну військовополонених.

Сьогодні лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв розповів: президент Туреччини Реджеп Ердоган звертався до Путіна, щоб той дозволив вивезти захисників Азовсталі в Туреччину через порт у Бердянську. Але РФ відмовилася.