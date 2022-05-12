Про миттєвий вступ до ЄС не йдеться, – Кулеба

Однак Україна розраховує на отримання статусу кандидата-члена цього червня, інакше ЄС покаже, що не відповідає за свої слова.

Україна не може миттєво вступити до Євросоюзу, без проходження всієї необхідної процедури.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив на брифінгу під час візиту до ФРН.

"Не йдеться про миттєвий вступ до Євросоюзу, без проходження необхідного шляху. Україна в жодному разі не намагається перестрибнути через чиюсь голову і залишити тих, хто вже давно чекає, позаду. Надання Україні статусу кандидата на членство – це долучення України до Західних Балкан, які очікують", – наголосив він.

Міністр додав, що українці вже два з половиною місяці чують, як ми надихаємо ЄС і що ми є частиною європейської спільноти.

"Надання Україні статусу кандидата на членство в червні цього року – це тест. Який або продемонструє, що всі ці слова були лише словами і насправді ніхто нас не чекає і не готовий переводити красиві, правильні, важливі слова в реальні дії. Або це буде підтвердження того, що коли Європа щось говорить, вона саме це має на увазі", – заявив він.

Кулеба вважає, що ненадання Україні статусу кандидата на вступ означатиме вбивство надії українського народу.

28 лютого, на пʼятий день повномасштабної війни Росії проти України, президент Володимир Зеленський підписав заявку на невідкладний вступ до Євросоюзу за спрощеною процедурою. З ініціативою такої заявки для України виступила Словаччина, а рішення про прискорене надання членства підтримала низка держав ЄС, зокрема Угорщина.

1 березня Європейський парламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Прискореної процедури вступу не існує – Україна або отримає статус кандидата-члена, що в подальшому може привести до повноправного членства в ЄС, або ні.

Україна розраховує отримати статус кандидата уже в червні. До ЄС передано вже обидві частини опитувальника.