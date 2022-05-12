В обласній адміністрації готуватимуть пакет документів для зняття з обліку як пам’ятки історії місцевого значення.

У Чернігівській області розпочато процедуру ліквідації монумента “Три сестри” в селі Сеньківка.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

“В обласній адміністрації готуватимуть пакет документів для зняття з обліку як пам’ятки історії місцевого значення монумента в Сеньківці, присвяченого “дружбі народів” України, Росії та Білорусі”, – йдеться в повідомленні.

Для дотримання всіх вимог законодавства документи направлять до Міністерства культури та інформаційної політики України.

Після зняття монумента з обліку цю споруду можна буде демонтувати.

Нагадаємо, з Європейської площі у Вінниці прибрали чотириметровий пам’ятник будьонівцю, червоногвардійцю та червоноармійцю.