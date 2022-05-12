“Через ковід парад скасували, а через війну – ні. Логічно…”

Росіяни не можуть зрозуміти логіку проведення військового параду 9 травня.

Про це свідчать перехоплення розмов окупанта з його подругою, повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Військовослужбовець не може зрозуміти логіки проведення урочистостей: “Через ковід парад скасували, а через війну – ні. Логічно…”

Його подруга дає власний “аналіз” промови російського диктатора: “Сьогодні Путін на параді віддав шану загиблим в Одесі у 2014-му. Він адекватний взагалі, ні? Його промова – це якась жесть. До чого тут Суворов, Мономах і Велика вітчизняна війна?”

На що отримує пряму відповідь: “Ну що ти хочеш. Старий маразматик”.