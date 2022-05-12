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Росіяни діляться враженнями про парад: “Старий маразматик Путін”

“Через ковід парад скасували, а через війну – ні. Логічно…”

Росіяни діляться враженнями про парад: “Старий маразматик Путін”
Фото: EPA/UPG

Росіяни не можуть зрозуміти логіку проведення військового параду 9 травня.

Про це свідчать перехоплення розмов окупанта з його подругою, повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Військовослужбовець не може зрозуміти логіки проведення урочистостей: “Через ковід парад скасували, а через війну – ні. Логічно…”

Його подруга дає власний “аналіз” промови російського диктатора: “Сьогодні Путін на параді віддав шану загиблим в Одесі у 2014-му. Він адекватний взагалі, ні? Його промова – це якась жесть. До чого тут Суворов, Мономах і Велика вітчизняна війна?”

На що отримує пряму відповідь: “Ну що ти хочеш. Старий маразматик”.

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