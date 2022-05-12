​​Ганна Маляр: «Росії в такій формі немає місця в цьому світі. Існування такої держави – це плювок всьому західному світу»
​​Ганна Маляр: «Росії в такій формі немає місця в цьому світі. Існування такої держави – це плювок всьому західному світу»
​Дотиснути режим Путіна та перейти на рейки розвитку. Як це зробити?
​Дотиснути режим Путіна та перейти на рейки розвитку. Як це зробити?
Пентагон опублікував перелік усього, що США постачають Україні
Пентагон опублікував перелік усього, що США постачають Україні
У трьох областях змінили час комендантської години
У трьох областях змінили час комендантської години
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
На Харківщині ЗСУ відтіснили російські війська на відстань 10 км від кордону
На Харківщині ЗСУ відтіснили російські війська на відстань 10 км від кордону
Битва за Зміїний триває, – британська розвідка
Битва за Зміїний триває, – британська розвідка
Львівські десантники збили російський ударний "Крокодил"
Львівські десантники збили російський ударний "Крокодил"
Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
ГоловнаСуспільствоВійна

​В окупованій військами РФ Попасній масово зникають люди, – Гайдай

Обстріли посилилися по всій лінії Луганського фронту.

​В окупованій військами РФ Попасній масово зникають люди, – Гайдай
Результати обстрілів у Попасній.
Фото: lg.npu.gov.ua

Загарбники полюють на людей з проукраїнською позицію в окупованій російськими військами Попасній, масово зникають мешканці міста. 

Про це у Telegram повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

За його словами, ситуація в Луганській області значно погіршилася: обстріли посилилися по всій лінії фронту. Потужні бої тривають в Білогорівці, Комишувасі та на підступах до Сєвєродонецька. Російську навалу стримує Білогородка: ЗСУ двічі зруйнували понтонні переправи. 

На Луганщині немає електрики, води, газу та мобільного зв'язку. Єдина дорога, яка з'єднує регіон з "великою землею" – під обстрілами, поїздки надто ризиковані. 

Захоплені населені пункти росіяни знищують. "Рашисти тактики не змінюють: руйнують міста, і тільки потім заходять на випалені землі", – стверджує Сергій Гайдай. 

Під контролем України лишаються Сєвєродонецьк (села громади), Лисичанськ і Гірське (села та містечка громади), частина Рубіжного.

Нагадаємо, 8 травня Сергій Гайдай повідомив про те, що ЗСУ відступили з Попасної та зайняли позиції, приготовлені заздалегідь. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також