​В окупованій військами РФ Попасній масово зникають люди, – Гайдай

Загарбники полюють на людей з проукраїнською позицію в окупованій російськими військами Попасній, масово зникають мешканці міста.

Про це у Telegram повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, ситуація в Луганській області значно погіршилася: обстріли посилилися по всій лінії фронту. Потужні бої тривають в Білогорівці, Комишувасі та на підступах до Сєвєродонецька. Російську навалу стримує Білогородка: ЗСУ двічі зруйнували понтонні переправи.

На Луганщині немає електрики, води, газу та мобільного зв'язку. Єдина дорога, яка з'єднує регіон з "великою землею" – під обстрілами, поїздки надто ризиковані.

Захоплені населені пункти росіяни знищують. "Рашисти тактики не змінюють: руйнують міста, і тільки потім заходять на випалені землі", – стверджує Сергій Гайдай.

Під контролем України лишаються Сєвєродонецьк (села громади), Лисичанськ і Гірське (села та містечка громади), частина Рубіжного.

Нагадаємо, 8 травня Сергій Гайдай повідомив про те, що ЗСУ відступили з Попасної та зайняли позиції, приготовлені заздалегідь.