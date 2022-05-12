У Запоріжжі СБУ запобігла теракту в центрі міста

СБУ запобігла теракту в центрі Запоріжжя та затримала його виконавця. Зловмисником є мешканець Дніпра, 1966 року народження.

Його метою було посіяти хаос і паніку в місті, тож він спланував злочин на обʼєкті масового скупчення людей у центральній частині Запоріжжя, повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

"Вибуховий пристрій виготовив сам і замаскував його під милицю. Він вмонтував у її порожнину піропатрон, вибухову речовину, а для посилення ефекту ураження – начинив вибухівку елементами ураження: цвяхами та болтами", – повідомили в СБУ.

Зловмисник намагався заплутати сліди і за два дні до запланованої дати теракту прибув у Запоріжжя із Західного регіону.

"СБУ вдалося розкрити його злочинні наміри і спрацювати на випередження. Українська спецслужба затримала його у «підпільному» помешканні, а вибухівку було знешкоджено. Наразі тривають слідчо-оперативні дії, затриманий дає покази, відпрацьовується версія причетності російських спецслужб до підготовки злочину", – додали в СБУ.

Нагадаємо, російські окупанти тимчасово зайняли окремі населені пункти Запорізької області, однак обласний центр не є окупованим. Ворог обстрілює регіон і намагається встановити там окупаційну "владу".