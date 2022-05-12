Битва за Зміїний триває, – британська розвідка
Битва за Зміїний триває, – британська розвідка
​​Ганна Маляр: «Росії в такій формі немає місця в цьому світі. Існування такої держави – це плювок всьому західному світу»
​​Ганна Маляр: «Росії в такій формі немає місця в цьому світі. Існування такої держави – це плювок всьому західному світу»
Львівські десантники збили російський ударний "Крокодил"
Львівські десантники збили російський ударний "Крокодил"
На Харківщині ЗСУ відтіснили російські війська на відстань 10 км від кордону
На Харківщині ЗСУ відтіснили російські війська на відстань 10 км від кордону
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
У трьох областях змінили час комендантської години
У трьох областях змінили час комендантської години
Пентагон опублікував перелік усього, що США постачають Україні
Пентагон опублікував перелік усього, що США постачають Україні
​Дотиснути режим Путіна та перейти на рейки розвитку. Як це зробити?
​Дотиснути режим Путіна та перейти на рейки розвитку. Як це зробити?
Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
ГоловнаСуспільствоВійна

У Запоріжжі СБУ запобігла теракту в центрі міста

Його планував мешканець Дніпра. 

У Запоріжжі СБУ запобігла теракту в центрі міста
Ілюстративне фото СБУ
Фото: СБУ

СБУ запобігла теракту в центрі Запоріжжя та затримала його виконавця. Зловмисником є мешканець Дніпра, 1966 року народження. 

Його метою було посіяти хаос і паніку в місті, тож він спланував злочин на обʼєкті масового скупчення людей у центральній частині Запоріжжя, повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко. 

"Вибуховий пристрій виготовив сам і замаскував його під милицю. Він вмонтував у її порожнину піропатрон, вибухову речовину, а для посилення ефекту ураження – начинив вибухівку елементами ураження: цвяхами та болтами", – повідомили в СБУ.

Зловмисник намагався заплутати сліди і за два дні до запланованої дати теракту прибув у Запоріжжя із Західного регіону.  

"СБУ вдалося розкрити його злочинні наміри і спрацювати на випередження. Українська спецслужба затримала його у «підпільному» помешканні, а вибухівку було знешкоджено. Наразі тривають слідчо-оперативні дії, затриманий дає покази, відпрацьовується версія причетності російських спецслужб до підготовки злочину", – додали в СБУ.

Нагадаємо, російські окупанти тимчасово зайняли окремі населені пункти Запорізької області, однак обласний центр не є окупованим. Ворог обстрілює регіон і намагається встановити там окупаційну "владу". 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також