Евакуаційна колона, яка вчора виїхала з Мелітополя на Запоріжжя через Оріхів, потрапила під обстріл

Ті, хто їхав через Василівку, вже третій день стоять на блокпості окупантів.

Евакуаційна колона, яка виїхала вчора з Мелітополя та їхала на Запоріжжя через Оріхів, потрапила під обстріл.

Про це в ефірі прямого каналу сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Укрінформ.

"Ті, хто їхав через Оріхів вчора, витратили на дорогу 12 годин і потрапили під обстріл, а ті, хто їхав через Василівку, – вони вже третій день стоять на фашистському блокпості та рашисти їх не пропускають в бік Запоріжжя . В цій колоні є діти, жінки, літні люди", – сказав Федоров.

За словами міського голови, сьогодні понад 60% мешканців Мелітополя покинули місто. Мова йде приблизно про 60-70 тисяч людей.

"Сьогодні великий запит на евакуацію та на виїзд з міста, але це, на жаль, майже неможливо. Централізованої евакуації росіяни нам не погоджують вже майже місяць", – наголосив Іван Федоров.

Раніше повідомляли, що російські загарбники не випускають з міста чоловіків та викрадають людей. Сьогодні відомо про близько 300-400 випадків викрадення людей у Мелітополі.