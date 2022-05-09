У руках окупантів досі перебувають 23 місцеві службовці та посадовці

У період з 24 лютого по 8 травня окупанти захопили 60 представників місцевого самоврядування.

Про це повідомив заступник Міністра розвитку громад та територій В’ячеслав Негода.

“37 людей, які працюють в органах місцевого самоврядування, вже звільнено і вони перебувають у відносній безпеці. Серед них – 20 голів територіальних громад”, – йдеться у повідомленні.

Досі в руках окупантів 23 службовці і посадові особи органів місцевого самоврядування. Про їхню долю поки нічого не відомо.

“Викрадення представників місцевого самоврядування розцінюємо як сплановані Росією злочини, щоб безперешкодно множити інші злочини і позбавити мешканців громад найближчої опори. Саме місцеве самоврядування, поряд із Збройними Силами України, чинить потужний спротив загарбникам”, – сказав Негода.

Нагадаємо, 1889 українських дітей зникли безвісти внаслідок збройної агресії РФ.