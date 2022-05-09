Росія вживає заходів з інтеграції окупованих територій до свого складу, – Міноборони

Ворог завдав пʼяти ударів по Миколаївській та Одеській області. Зберігається загроза подальшого застосування крилатих ракет з акваторії Чорного моря по військових та цивільних обʼєктах.

Про це на брифінгу 9 травня повідомив на брифінгу в Ukrainian Media Center речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник.

Противник продовжує нищити цивільну інфраструктуру та житлові райони ракетними, авіа- та артилерійськими обстрілами, зокрема в Одеській, Запорізькій, Донецкій, Луганській, Миколаївській та Харківській областях.

Російська влада вживає заходів до інтеграції тимчасово окупованих територій до складу Росії. До Дня перемоги окупаційні адміністрації посилили контррозвідувальні заходи і збільшили кількість блокпостів та патрулів. До 10 травня запровадили комендантську годину", – зазначив Мотузяник.

Також на окуповані території Запорізької та Херсонської областей прибули окремі групи з Криму та деяких районів РФ для створення пропагандистських сюжетів російського телебачення.

На Харківському напрямку підрозділи ворога намагаються не допустити подальшого просування наших військ у напрямку державного кордону. На Ізюмському ворог зосередився на підготовці до продовження наступу в напрямку Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Словʼянськ. Намагаючись оточити українські війська, ворог провів аеророзвідку.

На Донецькому напрямку російські війська продовжують наступальні дії на Лиманському, Сіверодонецькому, Попаснянському, Авдіївському та Курахівському напрямках. Ворог продовжує форсування річки Сіверський Донець. У районі Білогорівки наведено три понтонні переправи, ворог постійно застосовує артилерію та оперативно-тактичну авіацію.

На Маріупольському напрямку ворог продовжує блокувати наші підрозділи в районі заводу Азовсталь. За підтримки вогню, танків та артилерії проводить штурм. Не виключається поновлення бомбових ударів дальніми бомбардувальниками Ту-22М3.

Південнобузький і Таврійський напрямки – росіяни ведуть бої, щоб покращити тактичне положення. Противник нарощує системи вогневого ураження, ППО та вдосконалює інженерне обладнання.

На Таврійському напрямку РФ проводить демонстраційні дії, щоб скувати українські війська і не допустити їх перекидання в інші операційні зони.

Бессарабський напрямок: обстановка в Придністровському регіоні Молдови лишається напруженою. Місцеві формування і підрозділи опергрупи РФ продовжують перебувати в повній бойовій готовності.

Волинський, Подільський та Сіверський напрямки – суттєвих змін за добу нема. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі – до семи батальйонів – продовжують посилювати кордон у Гомельській і Брестській областях. Зберігається загроза ракетних і авіаударів з території Білорусі по України.

В акваторіях Чорного і Азовського морів кораблі Чорноморського флоту ворога продовжують ізолювати район ведення бойових дій, ведуть розвідку та надають вогневу підтримку.

"В акваторії Чорного моря станом на зараз перебуває вже сім носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр". Їх сумарний залп може становити до 50 ракет", – додав Мотузяник.

Нагадаємо, Оперативне командування "Південь" учора повідомляло, що Росія перекинула в Чорне море щонайменше шість кораблів та два підводних човни, які оснащені понад 50 крилатими ракетами.