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На трасі Київ-Овруч облаштували тимчасову переправу

Проїзд облаштовано поблизу мосту, зруйнованого вибухами.

На трасі Київ-Овруч облаштували тимчасову переправу
Фото: Служба автодоріг у Житомирській області

У Житомирській області завершено роботи з влаштування тимчасової переправи на трасі Р-02 Київ – Іванків – Овруч.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Житомирській області.

Рух через переправу відкрито у реверсному режимі.

"Тимчасовий проїзд відіграє важливу роль для місцевого населення. Це найкоротший шлях для ввезення продуктів, ліків, важливих вантажів для життєдіяльності громади", – йдеться у повідомленні.

Проїзд було облаштовано поблизу мосту, зруйнованого вибухами.

Нагадаємо, що 9 травня запустили сполучення між Києвом та Полтавою дорогою М-03, яка є однією з найважливіших в країні. 

Через війну, яку розв'язала Росія в Україні, зруйновано 24 тисячі км доріг, з них 9 тисяч – шляхи державного значення. Збитки від пошкодження дорожньої інфраструктури становлять понад 900 млрд гривень.

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