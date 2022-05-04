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Між Києвом та Житомиром повністю відновили сполучення по Варшавській трасі, – Кубраков

Це стало можливим з відкриттям у середу руху мостом через річку Тетерів

Між Києвом та Житомиром повністю відновили сполучення по Варшавській трасі, – Кубраков

Сполучення Київ — Житомир по Варшавській трасі повністю відновлено. Про це повідомляє у Facebook міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

За словами міністра, це стало можливим з відкриттям у середу руху мостом через річку Тетерів. Він являє собою насипний міст з буту та щебенево-піщаної суміші, по краю якого встановлено бетонні блоки. 

«Після звільнення Київщині від російських окупантів та розмінування Укравтодор розпочав процес відновлення проїзду на важливих логістичних маршрутах регіону. На Варшавській трасі за час ведення бойових дій було зруйновано та пошкоджено три штучні споруди. На сьогодні по всіх цих зруйнованих мостах забезпечено тимчасовий проїзд та відновлено сполучення Києва з Житомирщиною автомобільною дорогою М-07 Київ — Ковель — Ягодин», — зазначив очільник Мінінфраструктури.

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