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На околицях Києва, де велися бої, - мінна небезпека, - КМВА

Завершують розмінування парку, пляжу та залізниці у районі Пуща-Водиця, небезпечним для цивільного населення є район Виноградар.

На околицях Києва, де велися бої, - мінна небезпека, - КМВА
Начальник штабу КМВА Сергій Корнійчук
Фото: Пресслужба КМВА

На околицях Києва, де велися бойові дії, зберігається мінна небезпека.

На цьому наголосив начальник штабу КМВА Сергій Корнійчук.

"Ми завершуємо розмінування парку, пляжу та залізниці у районі Пуща-Водиця. Також небезпечним для цивільного населення є район Виноградар", - підкреслив Корнійчук.

Він закликав жителів і гостей Києва не відвідувати лісопаркові зони, зокрема - на околицях міста (це Житомирський і Вишгородський напрямки).

В КМВА також рекомендують повідомляти рятувальників про виявлені вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо, раніше в КМДА повідомили, що на околицях Києва та в Київській області тривають роботи з розмінування.

На Київщині 30 квітня знешкодили 563 вибухонебезпечних предмети.

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