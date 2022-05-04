На околицях Києва, де велися бої, - мінна небезпека, - КМВА

Завершують розмінування парку, пляжу та залізниці у районі Пуща-Водиця, небезпечним для цивільного населення є район Виноградар.

На околицях Києва, де велися бойові дії, зберігається мінна небезпека.

На цьому наголосив начальник штабу КМВА Сергій Корнійчук.

"Ми завершуємо розмінування парку, пляжу та залізниці у районі Пуща-Водиця. Також небезпечним для цивільного населення є район Виноградар", - підкреслив Корнійчук.

Він закликав жителів і гостей Києва не відвідувати лісопаркові зони, зокрема - на околицях міста (це Житомирський і Вишгородський напрямки).

В КМВА також рекомендують повідомляти рятувальників про виявлені вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо, раніше в КМДА повідомили, що на околицях Києва та в Київській області тривають роботи з розмінування.

На Київщині 30 квітня знешкодили 563 вибухонебезпечних предмети.