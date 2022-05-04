На околицях Києва, де велися бої, - мінна небезпека, - КМВА

На околицях Києва, де велися бойові дії, зберігається мінна небезпека.
На цьому наголосив начальник штабу КМВА Сергій Корнійчук.
"Ми завершуємо розмінування парку, пляжу та залізниці у районі Пуща-Водиця. Також небезпечним для цивільного населення є район Виноградар", - підкреслив Корнійчук.
Він закликав жителів і гостей Києва не відвідувати лісопаркові зони, зокрема - на околицях міста (це Житомирський і Вишгородський напрямки).
В КМВА також рекомендують повідомляти рятувальників про виявлені вибухонебезпечні предмети.
Нагадаємо, раніше в КМДА повідомили, що на околицях Києва та в Київській області тривають роботи з розмінування.
На Київщині 30 квітня знешкодили 563 вибухонебезпечних предмети.