Унаслідок обстрілу села Михайлівка поблизу Рубіжного на Луганщині загинув священник.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Через уламкове поранення загинув в.о. намісника Свято-Іллінського чоловічого монастиря с. Варварівка та настоятель храму святителя Феодосія Чернігівського у селі єромонах Парфеній.
“Російська армія продовжує змагання з Богом”, – зазначив голова ОВА.
Він додав, що на Луганщині з кінця лютого через ворожі обстріли було пошкоджено щонайменше 15 релігійних споруд, поранення отримали служителі храмів.
Нагадаємо, в одному із київських моргів знайшли тіло священника Православної Церкви України Мирона Зваричука. Він мешкав у Бучі на вулиці Грушевського й на початку березня вирушив за гуманітарною допомогою.