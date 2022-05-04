З кінця лютого через ворожі обстріли в області було пошкоджено щонайменше 15 релігійних споруд.

Унаслідок обстрілу села Михайлівка поблизу Рубіжного на Луганщині загинув священник.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Через уламкове поранення загинув в.о. намісника Свято-Іллінського чоловічого монастиря с. Варварівка та настоятель храму святителя Феодосія Чернігівського у селі єромонах Парфеній.

“Російська армія продовжує змагання з Богом”, – зазначив голова ОВА.

Він додав, що на Луганщині з кінця лютого через ворожі обстріли було пошкоджено щонайменше 15 релігійних споруд, поранення отримали служителі храмів.

Нагадаємо, в одному із київських моргів знайшли тіло священника Православної Церкви України Мирона Зваричука. Він мешкав у Бучі на вулиці Грушевського й на початку березня вирушив за гуманітарною допомогою.