Росія вперше від початку повномасштабного вторгнення завдала удару по Закарпаттю (оновлено)
Росія вперше від початку повномасштабного вторгнення завдала удару по Закарпаттю (оновлено)
Орбан сказав, що у росіян є план - все закінчиться 9 травня, - Папа Франциск
Орбан сказав, що у росіян є план - все закінчиться 9 травня, - Папа Франциск
В Одесі ракетою знесло дах церкви УПЦ, є загиблі і поранені
В Одесі ракетою знесло дах церкви УПЦ, є загиблі і поранені
У Росії залишилася доба до дефолту
У Росії залишилася доба до дефолту
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
"Ще нам Адольфа тут не вистачало”: дерусифікація вулиць в Ужгороді
"Ще нам Адольфа тут не вистачало”: дерусифікація вулиць в Ужгороді
Старух закликав людей у Токмаці та Василівці негайно виходити і чекати на евакуаційну колону
Старух закликав людей у Токмаці та Василівці негайно виходити і чекати на евакуаційну колону
У Львові пролунали потужні вибухи (оновлено)
У Львові пролунали потужні вибухи (оновлено)
Автор фрази про "русскій корабль": Якби росіяни дізналися, що це я сказав, то додому не повернувся б
Автор фрази про "русскій корабль": Якби росіяни дізналися, що це я сказав, то додому не повернувся б
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок обстрілів поблизу Рубіжного на Луганщині загинув священник

З кінця лютого через ворожі обстріли в області було пошкоджено щонайменше 15 релігійних споруд.

Унаслідок обстрілів поблизу Рубіжного на Луганщині загинув священник
Фото: t.me/luhanskaVTSA

Унаслідок обстрілу села Михайлівка поблизу Рубіжного на Луганщині загинув священник.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Через уламкове поранення загинув в.о. намісника Свято-Іллінського чоловічого монастиря с. Варварівка та настоятель храму святителя Феодосія Чернігівського у селі єромонах Парфеній.

“Російська армія продовжує змагання з Богом”, – зазначив голова ОВА.

Він додав, що на Луганщині з кінця лютого через ворожі обстріли було пошкоджено щонайменше 15 релігійних споруд, поранення отримали служителі храмів.

Нагадаємо, в одному із київських моргів знайшли тіло священника Православної Церкви України Мирона Зваричука. Він мешкав у Бучі на вулиці Грушевського й на початку березня вирушив за гуманітарною допомогою. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також