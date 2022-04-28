Вони співпрацюють з російськими пропагандистами та окупаційними підрозділами інформаційно-психологічних операцій.

Воєнна розвідка України оприлюднила список про служителів РПЦ, які співпрацюють з російськими пропагандистами та окупаційними підрозділами інформаційно-психологічних операцій.

За даними ГУР, священнослужителі отримали чіткі вказівки агітувати батьків та родичів молодих росіян спонукати їх укладати контракт про військову службу.

“Пропагандисти в рясах за вказівкою кремля проповідують доктрину “русского мира”, яка не відповідає православному вченню. Услід за російською офіційною пропагандою, служителі РПЦ виправдовують російську агресію, геноцид українського народу та закликають своїх вірян поповнювати лави російських окупаційних підрозділів”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Сєвєродонецьку священнослужитель передавав ворогу відомості щодо дислокації українських військ.