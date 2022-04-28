До кінця року українська влада планує побудувати 30 тис. квартир для переселенців

До кінця року українська українська влада планує збудувати 30 тис. квартир для переселенців на загальну суму 36 млрд грн. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"За час війни кількість ТПО сягнула понад 2 млн осіб (2 098 677). Державі необхідно надати майже 600 тис. квартир для забезпечення переселенців житлом станом на сьогодні... До кінця 2022 року ми плануємо побудувати 30 тис. квартир загальною вартістю 36 млрд грн", - сказав він.

Тимошенко пояснив, що, зважаючи на масштаб потреб у житлі, був обраний підхід - будівництво "з нуля" плюс викуп вже готових квартир, які є в наявності в регіонах. Це закриє потребу 186 тис. переселенців.

Щодо викупу квартир, готові квартири мають бути з ремонтом і необхідними меблями. Наразі опрацьовано варіанти 4 тис. вже готових квартир, 1261 мають бути готові до липня і 17 500 - до осені.

Нагадаємо, голова Львівської військової адміністрації Максим Козицький в інтерв’ю LB.ua повідомив, що на Львівщині є 1200 квартир у будинках, які введені в експлуатацію, та придатні для проживання. Їх можна викупити за державною програмою для тимчасово переміщених осіб.

Про те, як українці живуть у пошкоджених квартирах і що буде з житлом в Україні далі, читайте в матеріалі LB.ua/