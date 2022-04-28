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Угруповання Об’єднаних сил відбили 6 атак ворога і знищили 5 танків

У небі українського Донбасу збили одну крилату ракету та 3 безпілотники "Орлан-10".

Угруповання Об’єднаних сил відбили 6 атак ворога і знищили 5 танків
Ілюстративне фото
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців

Угруповання Об’єднаних сил у середу, 27 квітня, відбили 6 атак ворога і завдали втрат російським окупантам.

Про це повідомляє пресцентр Обʼєднаних сил.

"Українські захисники продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора. Зокрема знищили 5 танків, одну артилерійську систему, 21 одиницю броньованої техніки, одну бойову броньовану машину, один автомобіль та одну зенітну установку", – сказано в повідомленні.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили одну крилату ракету та 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Як повідомляли, 27 квітня підрозділи ППО знищили Су-34 і крилату ракету.

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