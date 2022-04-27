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ЗСУ, ймовірно, знищили ще один російський корабель, інформація потребує уточнення – Арестович

За офіційними даними, російський флот втратив в Україні вісім кораблів та катерів.

ЗСУ, ймовірно, знищили ще один російський корабель, інформація потребує уточнення – Арестович
Фото: скрин відео

Українські військові минулої ночі могли знищити ще один російський корабель. Однак наразі інформація потребує підтвердження.

Про це радник голови Офісу президента України Олексій Арестович розповів під час традиційного вечірнього брифінгу про ситуацію на фронті.

Коли Арестович почав озвучувати оновлені втрати Росії в Україні і дійшов до катерів і кораблів, то назвав цифру 8. А далі додав: "Дехто каже, що вже 9 одиниць після сьогоднішньої ночі. Ця інформація потребує уточнення".

Нагадаємо, російський ракетний крейсер "Москва" був ушкоджений 13 квітня ударами протикорабельних крилатих ракет "Нептун", випущених захисниками України. 14 квітня "Москва" затонула.

На початку війни цей крейсер разом із патрульним кораблем ЧФ РФ "Василь Биков" висунули вимогу здатися захисникам острова Зміїний. На що ті відповіли вже легендарною фразою "Русский военный корабль, иди нах..й!"

За даними української влади, врятувати вдалося лише 58 із понад пів тисячі членів екіпажу. Російське Міноборони підтвердило загибель одного і поранення 27 російських моряків.

Російські розслідувачі стверджують, що близько 200 поранених моряків крейсера "Москва" перебувають у госпіталі, де ще 300 – невідомо.

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