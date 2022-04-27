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Понад сім десятків окупантів знищили бійці ОТУ "Схід"

Українські захисники відбили три атаки окупантів. 

Понад сім десятків окупантів знищили бійці ОТУ "Схід"

За добу українські бійці в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" знищили 75 окупантів.

Про це повідомили на Facebook-сторінці ОТУ "Схід". 

Українські захисники відбили три атаки загарбників. В результаті було знищено БМП і безпілотник ворога, а також дві одиниці автомобільної техніки.

Нагадаємо, за минулу добу Росія втратила не менш ніж 300 своїх солдатів. Загальна цифра загиблих загарбників сягнула близько 22400 осіб.

Вчора на Донеччині та Луганщині українські військові відбили девʼять ворожих атак.

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