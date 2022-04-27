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Спікери парламентів Румунії, Північної Македонії та Швейцарії відвідали Гостомель та Ірпінь

Вони пообіцяли і надалі підтримувати Україну.

Спікери парламентів Румунії, Північної Македонії та Швейцарії відвідали Гостомель та Ірпінь
Фото: t.me/verkhovnaradaukrainy

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, а також спікери парламентів Румунії, Північної Македонії та Швейцарії - Флорін Кицу, Талат Джафері та Ірен Келін  відвідали Гостомель та Ірпінь.

Про це повідомила пресслужба Ради.

"Спікери парламентів Румунії, Північної Македонії та Швейцарії й надалі підтримуватимуть Україну. Про це вони сказали, коли на власні очі побачили Гостомель та Ірпінь", - написав Стефанчук у Telegram-каналі.

За його словами, спікери готові допомагати Україні на двосторонньому та міжнародному рівнях, посилювати санкційний тиск на Росію, долучатися до відновлення незалежної, суверенної, квітучої України.

Нагадаємо, Ірпінь є одним з найбільш постраждалих міст Київської області. Від російських військ його звільнили 28 березня. Нині в місті відновлюють автомобільне сполучення й електропостачання. Для відновлення всієї інфраструктури Ірпінської громади після масштабних руйнувань необхідно 1 мільярд доларів.

Гостомель – одне зі стратегічних передмість Києва. Бої за контроль над ним велися запеклі бої від початку російської агресії.

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