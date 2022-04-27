Генсек ООН прибув в Україну

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш прибув з візитом в Україну.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

"Я прибув в Україну після відвідин Москви. Ми продовжимо нашу роботу над розширенням гуманітарної допомоги та забезпеченням евакуації мирних жителів із зон конфлікту. Що швидше завершиться ця війна, то краще для України, Росії та світу", - написав Гутерреш.

I have arrived in Ukraine after visiting Moscow.



We will continue our work to expand humanitarian support & secure the evacuation of civilians from conflict zones.



The sooner this war ends, the better – for the sake of Ukraine, Russia, and the world. — António Guterres (@antonioguterres) April 27, 2022

Нагадаємо, 26 квітня Гутерреш відвідав Москву. Він зустрівся з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Також генсек ООН провів зустріч із Путіним. Вони обговорили пропозиції гуманітарної допомоги та евакуації цивільного населення із зон конфлікту у зв'язку із ситуацією в Маріуполі.

По закінченню зустрічі прессекретар Гутерреша повідомив, що Путін погодився на евакуацію цивільних з Азовсталі. Однак наступного дня в Кремлі заявили, що "конкретних домовленостей щодо допомоги в евакуації мирних жителів з Азовсталі не було".

Раніше президент України заявив, що сподівається, що візит Гутерреша до Москви, а потім до Києва – це "реально про допомогу, а не про політичний туризм". Зеленський також заявив, що очікує від генсека ООН на стовідсоткову підтримку. Він анонсував ймовірні відвідини Гутеррешем місць катування українців російськими військовими.