Аварія на ЧАЕС так чи інакше сталася б, - уцілілий інженер ЧАЕС Столярчук
Аварія на ЧАЕС так чи інакше сталася б, - уцілілий інженер ЧАЕС Столярчук
Унаслідок ракетного обстрілу Одеської області пошкоджено міст біля Затоки
Унаслідок ракетного обстрілу Одеської області пошкоджено міст біля Затоки
Окупанти представили в Херсоні "своїх" голів міськради та ОДА
Окупанти представили в Херсоні "своїх" голів міськради та ОДА
Генсек ООН заявив Путіну, що вважає війну в Україні вторгненням Росії
Генсек ООН заявив Путіну, що вважає війну в Україні вторгненням Росії
“Я бачила з вікна, як знищили будинок, у якому прожила все життя”: 30 днів у заблокованому Маріуполі
“Я бачила з вікна, як знищили будинок, у якому прожила все життя”: 30 днів у заблокованому Маріуполі
Мітинги за Україну не припиняються. Як живе окупований Херсон
Мітинги за Україну не припиняються. Як живе окупований Херсон
СБУ затримала інженера заводу Укроборонпрому за підозрою в причетності до коригування вогню
СБУ затримала інженера заводу Укроборонпрому за підозрою в причетності до коригування вогню
Андрій Білецький: «Маріуполь відтягує для України битву за Донбас»
Андрій Білецький: «Маріуполь відтягує для України битву за Донбас»
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
ГоловнаСвіт

Генсек ООН прибув в Україну

Гутерреш має намір працювати над розширенням гуманітарної допомоги та забезпеченням евакуації мирних жителів із зон конфлікту.

Генсек ООН прибув в Україну
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш прибув з візитом в Україну.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

"Я прибув в Україну після відвідин Москви. Ми продовжимо нашу роботу над розширенням гуманітарної допомоги та забезпеченням евакуації мирних жителів із зон конфлікту. Що швидше завершиться ця війна, то краще для України, Росії та світу", - написав Гутерреш.

Нагадаємо, 26 квітня Гутерреш відвідав Москву. Він зустрівся з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Також генсек ООН провів зустріч із Путіним. Вони обговорили пропозиції гуманітарної допомоги та евакуації цивільного населення із зон конфлікту у зв'язку із ситуацією в Маріуполі.

По закінченню зустрічі прессекретар Гутерреша повідомив, що Путін погодився на евакуацію цивільних з Азовсталі. Однак наступного дня в Кремлі заявили, що "конкретних домовленостей щодо допомоги в евакуації мирних жителів з Азовсталі не було".

Раніше президент України заявив, що сподівається, що візит Гутерреша до Москви, а потім до Києва – це "реально про допомогу, а не про політичний туризм". Зеленський також заявив, що очікує від генсека ООН на стовідсоткову підтримку. Він анонсував ймовірні відвідини Гутеррешем місць катування українців російськими військовими.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також