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Путін погодився на евакуацію цивільних із "Азовсталі"

Президент РФ і генсек ООН провели зустріч у Москві.

Путін погодився на евакуацію цивільних із "Азовсталі"
Фото: EPA/UPG

Президент РФ Володимир Путін погодився на участь ООН та Міжнародного червоного хреста у евакуації мирних жителів із "Азовсталі".

Про це заявив прессекретар Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Повідомляється, що під час зустрічі тет-а-тет, що відбулася в Москві 26 квітня, президент РФ Володимир Путін і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш обговорили пропозиції щодо гуманітарної допомоги та евакуації цивільного населення із зон конфлікту у зв'язку з ситуацією в Маріуполі.

"Президент дав принципову згоду на участь ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста в евакуації мирних жителів з заводу "Азовсталь" в Маріуполі", 2 йдеться в заяві. 

"Наступні обговорення будуть проведені з Офісом ООН з координації гуманітарних питань та міністерством оборони Росії", – заявив Дюжаррик.

Раніше президент України заявив, що сподівається, що візит Гутерреша до Москви, а потім до Києва – це "реально про допомогу, а не про політичний туризм". Зеленський також заявив, що очікує від генсека ООН на стовідсоткову підтримку. Він анонсував ймовірні відвідини Гутеррешем місць катування українців російськими військовими.

Нагадаємо, після візиту до РФ генсек ООН відвідає Україну. В Києві він повинен зустрітися з Володимиром Зеленським.

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