Російські війська у Придністров’ї приведені у повну бойову готовність, – Генштаб

На Донецькому напрямку основні зусилля ворога зосереджено на взятті Рубіжного, Попасної та Мар’їнки.

На території Придністровського регіону Республіки Молдова підрозділи оперативної групи російських військ приведені у бойову готовність "повна". Силові структури переведені на посилений режим несення служби.

Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 18:00 вівторка, 26 квітня.

На Слобожанському напрямку ворожі угруповання зі складу підрозділів 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу, берегових військ балтійського та північного флотів продовжують частково блокувати Харків та обстрілювати його.

Упродовж поточної доби на Ізюмському напрямку противник проводить наступ у напрямку населеного пункту Барвінкове. Біля кордону України у районах Бєлгородської області РФ перебуває до п’яти батальйонних тактичних груп противника.

На Донецькому напрямку основні зусилля зосереджуються на взятті Рубіжного, Попасної та Мар’їнки. У напрямку Кремінної окупантами переміщено до танкового батальйону, а також понтонно-мостовий підрозділ. Для розвитку наступу у напрямку населеного пункту Лиман противник здійснює нарощування угруповання військ. Продовжуються артилерійські обстріли та авіаційні удари по Маріуполю. Ворог блокує “Азовсталь”.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках ворог продовжує утримувати зайнятий рубіж, безуспішно намагається покращити тактичне положення.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки Білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки українсько-білоруського кордону.