У Маріуполі сконцентровано не менш ніж 10% усього особового складу окупаційних військ, - Білецький

За даними української і американської розвідки, Росія залучала до штурму Маріуполя 12-14 тисяч особового складу російських збройних сил, без урахування флоту та авіації. Про це в інтерв’ю LB.ua заявив лідер полку “Азов” Андрій Білецький.

“На піку в спробах узяти Маріуполь було залучено, за даними української і американської розвідки, від 12 до 14 тисяч бойовиків, це не рахуючи склад російського ВМФ, який обстрілює місто, чи льотчиків. Виключно сухопутних військ. На цю хвилину ця чисельність зменшилася, частину угруповання вони перекидають. Периметр оборони зменшився, і вони можуть контролювати його умовно меншими силами, тому перекидають частину бійців на напрямок “прориву”, який вони планують з півдня на північ, для охоплення нашого угрупування ООС, Операції об’єднаних сил. Тобто в бік Запоріжжя, Покровська, на який вони збираються прориватися. Яку саме частину сил вони перекинули, сказати важко”, - зазначив Білецький.

За його словами, нині до блокади Маріуполя залучені “елітні частини” військ РФ.

“Треба розуміти, що було мінімум чотири ротації цих сил. Вони заводять війська, українці їх переполовинюють, і переполовинені частини відводяться, щоб завести свіжі частини. Конкретно зараз там присутні морська піхота Російської Федерації, Тихоокеанський флот, здається, 28 бригада ГРУ спеціального призначення, Словʼянський полк так званої “ДНР”. Раніше були десантники, частково - кадировці, Росгвардія, 9 полк так званої морської піхоти “ДНР”, вони були наполовину знищені, доведені до стану небоєздатності, і їх вивели на доукомплектування і переформатування. Тобто зараз у Маріуполі перебувають частини: морська піхота, ГРУ, еліта російської армії - Словʼянська бригада”, - розповів засновник “Азову”.

За свідченнями Білецького, зараз кількість особового складу військ РФ скоротилася до 7-8 тисяч, і “це ті сили, яких росіянам не вистачає, щоб почати битву за Донбас”.

“Тобто під Маріуполем зараз не менш ніж 10% усього особового складу окупаційних військ”, - говорить керівник полку.

Маріуполь, на думку Андрія Білецького, потрібен росіянам через порт, а також для можливості сполучення Криму, “Л/ДНР” з материковою Росією.

“Без морського порту Маріуполя, його заводів так звані “Л/ДНР” не могли нормально економічно функціонувати. Це був перерваний індустріальний ланцюжок. Бо і Донецьк, і Луганськ багато в чому працювали на Маріуполь. І ще - їм потрібна була логістика, а логістика - це південна траса, яка проходила через Маріуполь, здається, Відень-Ростов називається, яка йде, умовно, від Одеси. Тобто з Криму вони могли спокійно сполучатися таким чином з “Л/ДНР” і материковою, так би мовити, Росією.

І друге - це порт, який значно покращував логістику. Поки Маріуполь не контролюється, повноцінно використовувати цей транспортно-логістичний коридор неможливо, а росіяни з 14 року мріють про сухопутний коридор до Криму. Зараз коридор є, але його якісно використовувати вони не можуть. Для цього потрібен контроль над Маріуполем”, - резюмував Білецький.

Нагадаємо, Маріуполь перебуває в блокаді з 1 березня. З трьох боків він оточений російськими військами, а з четвертого - морем. Попри складну ситуацію, українські захисники тримають оборону.