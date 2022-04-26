Унаслідок ракетного обстрілу Одеської області пошкоджено міст біля Затоки

Унаслідок ракетного обстрілу Одеської області пошкоджено міст через Дністровський лиман у Затоці. Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін у твіттері.

Серед залізничників постраждалих немає.

Також повідомляють, що міст із Білгород-Дністровського району в бік Одеси закрили через пошкодження. Рух цією трасою перекрито. Автомобілі перенаправляють через Паланку.

Нагадаємо, 25 квітня російські війська обстріляли п'ять залізничних станцій у Центральній і Західній Україні.