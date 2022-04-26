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Кулеба поспілкувався з французьким колегою: міністри обговорили параметри посилення санкцій проти Росії

Йшлося і про ситуацію в Маріуполі, який зазнає постійних бомбардувань з боку російських військ. 

Кулеба поспілкувався з французьким колегою: міністри обговорили параметри посилення санкцій проти Росії
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поспілкувався із французьким колегою Жаном-Івом Ле Дріаном.

Про це йдеться в комюніке МЗС Франції за підсумками телефонної розмови міністрів.

Ле Дріан підкреслив безперервність стратегії Франції в рамках українського конфлікту та рішучість продовжувати та поглиблювати підтримку України в усіх сферах. 

“У зв'язку з цим міністр нагадав про нещодавні рішення, прийняті президентом Франції, стосовно постачання оборонного обладнання українським військам, зокрема артилерії, враховуючи особливо важливі та нагальні потреби України”, – йдеться в повідомленні.

Міністри також обговорили параметри посилення європейських санкцій проти Росії, яке Франція підтримує як головуюча в Раді ЄС країна. 

Міністри обговорили ситуацію в Маріуполі, який зазнає постійних бомбардувань з боку російських військ. 

“Міністр повторив прохання Франції щодо вільного пересування мирного населення та щодо доступу гуманітарної допомоги в цьому місті, як і на решті території України”, – додали французькі дипломати.

Свою підтримку Ле Дріан висловив і у твіттері.

“Я хотів підтвердити своєму українському колезі Дмитру Кулебі, що Франція збереже рішучу підтримку України перед обличчям війни, з якою вона стикається: фінансова допомога, санкції, оборонне обладнання, боротьба з безкарністю”, – написав він.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Франція постачає Україні суттєве озброєння, зокрема самохідні артилерійські установки “Цезар” (CAESAR).

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