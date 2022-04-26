Кулеба поспілкувався з французьким колегою: міністри обговорили параметри посилення санкцій проти Росії

Йшлося і про ситуацію в Маріуполі, який зазнає постійних бомбардувань з боку російських військ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поспілкувався із французьким колегою Жаном-Івом Ле Дріаном.

Про це йдеться в комюніке МЗС Франції за підсумками телефонної розмови міністрів.

Ле Дріан підкреслив безперервність стратегії Франції в рамках українського конфлікту та рішучість продовжувати та поглиблювати підтримку України в усіх сферах.

“У зв'язку з цим міністр нагадав про нещодавні рішення, прийняті президентом Франції, стосовно постачання оборонного обладнання українським військам, зокрема артилерії, враховуючи особливо важливі та нагальні потреби України”, – йдеться в повідомленні.

Міністри також обговорили параметри посилення європейських санкцій проти Росії, яке Франція підтримує як головуюча в Раді ЄС країна.

Міністри обговорили ситуацію в Маріуполі, який зазнає постійних бомбардувань з боку російських військ.

“Міністр повторив прохання Франції щодо вільного пересування мирного населення та щодо доступу гуманітарної допомоги в цьому місті, як і на решті території України”, – додали французькі дипломати.

Свою підтримку Ле Дріан висловив і у твіттері.

“Я хотів підтвердити своєму українському колезі Дмитру Кулебі, що Франція збереже рішучу підтримку України перед обличчям війни, з якою вона стикається: фінансова допомога, санкції, оборонне обладнання, боротьба з безкарністю”, – написав він.

J’ai souhaité confirmer à mon homologue ukrainien @DmytroKuleba que la France maintiendrait son appui déterminé à l’Ukraine face à la guerre à laquelle elle est confrontée : assistance financière, sanctions, équipements de défense, lutte contre l’impunité. pic.twitter.com/9OgtKltUar — Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) April 26, 2022

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Франція постачає Україні суттєве озброєння, зокрема самохідні артилерійські установки “Цезар” (CAESAR).