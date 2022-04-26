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ЗСУ ліквідували вже близько 22100 окупантів, - Генштаб

За добу додалося втрат ворожих танків - на 34 одиниці більше, ББМ - на 50, артсистем - на 5 штук.

ЗСУ ліквідували вже близько 22100 окупантів, - Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Станом на 26 квітня Росія втратила у війні з Україною близько 22100 своїх солдатів.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Російські окупанти вже втратили:

  • танків ‒ 918 од, 
  • бойових броньованих машин ‒ 2308 од, 
  • артилерійських систем – 416 од, 
  • РСЗВ - 149 од, 
  • засобів ППО - 69 од,
  • літаків – 184 од, 
  • гелікоптерів – 154 од, 
  • автомобільної техніки - 1643 од,
  • кораблів /катерів - 8 од,
  • цистерн з ПММ - 76 , 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 205,
  • спеціальної техніки - 31,
  • пускових установки ОТРК/ТРК - 4.

Нагадаємо, вчора українські військові збили на Донбасі два літаки, три безпілотники і знищили щонайменше 40 одиниць ворожої техніки. А ОТУ "Схід" повідомило про знищення 160 окупантів.

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