ЗСУ ліквідували вже близько 22100 окупантів, - Генштаб

За добу додалося втрат ворожих танків - на 34 одиниці більше, ББМ - на 50, артсистем - на 5 штук.

Станом на 26 квітня Росія втратила у війні з Україною близько 22100 своїх солдатів.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Російські окупанти вже втратили:

танків ‒ 918 од,

бойових броньованих машин ‒ 2308 од,

артилерійських систем – 416 од,

РСЗВ - 149 од,

засобів ППО - 69 од,

літаків – 184 од,

гелікоптерів – 154 од,

автомобільної техніки - 1643 од,

кораблів /катерів - 8 од,

цистерн з ПММ - 76 ,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 205,

спеціальної техніки - 31,

пускових установки ОТРК/ТРК - 4.

Нагадаємо, вчора українські військові збили на Донбасі два літаки, три безпілотники і знищили щонайменше 40 одиниць ворожої техніки. А ОТУ "Схід" повідомило про знищення 160 окупантів.