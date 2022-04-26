ЗСУ ліквідували вже близько 22100 окупантів, - Генштаб

Станом на 26 квітня Росія втратила у війні з Україною близько 22100 своїх солдатів.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Російські окупанти вже втратили:
- танків ‒ 918 од,
- бойових броньованих машин ‒ 2308 од,
- артилерійських систем – 416 од,
- РСЗВ - 149 од,
- засобів ППО - 69 од,
- літаків – 184 од,
- гелікоптерів – 154 од,
- автомобільної техніки - 1643 од,
- кораблів /катерів - 8 од,
- цистерн з ПММ - 76 ,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 205,
- спеціальної техніки - 31,
- пускових установки ОТРК/ТРК - 4.
Нагадаємо, вчора українські військові збили на Донбасі два літаки, три безпілотники і знищили щонайменше 40 одиниць ворожої техніки. А ОТУ "Схід" повідомило про знищення 160 окупантів.