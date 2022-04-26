​Через 36 років Чорнобиль пережив другу катастрофу, - Держагентство з управління зоною відчуження

Сьогодні, 26 квітня, виповнюється 36-та річниця аварії на ЧАЕС. І Чорнобиль встиг пережити другу катастрофу - окупацію російськими загарбниками.

На цьому наголосили в Державному агентстві України з управління зоною відчуження.

"24 лютого 2022 року російські загарбники окупували зону відчуження та ЧАЕС. Майже 36 днів Чорнобильська зона потерпала від мародерських та руйнівних дій. Вони вивезли унікальну радіологічну лабораторію, полонили захисників ЧАЕС та примушували персонал до роботи в умовах надмірного опромінення, електростанція 5 діб не отримувала зовнішнє живлення, необхідне для безпечного зберігання відпрацьованого палива. Вони спотворили вулиці Чорнобиля, залишили вибухові снаряди та небезпечні пастки, розграбували офіси підприємств та автомобілі для перевезення РАВ", - розповіли в установі.

В Держагентстві кажуть - упевнені в тому, що Україна вдруге успішно подолає катастрофу, яка спричинена "наслідками руzzкої окупації Чорнобильської зони. Відновлення вже почались".

Також в установі повідомили, що за 36 років від трагедії "досягнуто значних успіхів у реалізації міжнародних проектів із зняття ЧАЕС з експлуатації та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.

Це введення в експлуатацію нового безпечного конфайнменту над об’єктом "Укриття" та сховища відпрацьованого ядерного палива Чорнобильської АЕС. Також завершили будівництво та передали в експлуатацію об’єкти промислового комплексу поводження з твердими радіоактивними відходами і завод із переробки рідких радіоактивних відходів тощо.

Нагадаємо, в СБУ повідомляли - архівні справи свідчать, що аварії на Чорнобильській атомній електростанції траплялися і до 26 квітня 1986 року.

У 2021 р. ЄБРР відкрив новий чорнобильський фонд для України.