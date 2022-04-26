Кулеба про погрози Лаврова: Москва відчуває поразку в Україні

Висловлювання Сергія Лаврова щодо «реальної небезпеки» початку третьої світової війни є свідченням того, що Росія відчуває свою поразку у війні проти України.

Про це написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

«Росія втрачає останню надію відлякати світ від підтримки України. Звідси розмови про «реальну» небезпеку Третьої світової. Це лише означає, що Москва відчуває поразку в Україні. Тому світ має ще більше нас підтримати, аби ми перемогли і захистили європейську та глобальну безпеку», – зазначив міністр.

Така заява стала відповіддю на слова міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про те, що ризики ядерної війни є серйозними.

Відзначимо, президент США Джо Байден заявив, що єдність із союзниками і партнерами сигналізує президенту РФ Володимиру Путіну про нездійсненність його цілей у війні проти України.