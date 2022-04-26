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Велика Британія на рік раніше скасувала усі мита на український експорт

Сполучене Королівство також оголосило про заборону на експорт товарів і технологій, які Росія може використовувати проти України. 

Велика Британія на рік раніше скасувала усі мита на український експорт
Фото: eurointegration.com.ua

Британія скасувала всі мита та обмеження на український експорт згідно угоди про вільну торгівлю, яка мала повноцінно запрацювати для України з 2023 року.

Про це поінформувала пресслужба британського уряду, повідомляє «Українська правда»

Так, відтепер скасовані всі тарифи та квоти, що охоплюються торговельною угодою між Британією та Україною, тобто передусім аграрну та промислову продукцію. Такий крок «надасть Україні економічну підтримку у скрутний час», зазначили в уряді Сполученого Королівства.

Рішення було ухвалене у відповідь на пряме звернення українського уряду щодо лібералізації тарифів. 

«Зняття мит на ключові українські експортні товари, включаючи ячмінь, мед, консервовані помідори та птицю, допоможе українському бізнесу та виробникам, коли вони цього найбільше потребують», – повідомив Департамент міжнародної торгівлі Британії.

Крім того, Британія оголосила про заборону на експорт товарів і технологій, які Росія може використовувати для «придушення героїчного народу України». Серед таких товарів – обладнання для перехоплення та моніторингу. «Це закриє будь-які існуючі лазівки для того, щоб Росія не купувала ці товари у Британії», – додали у відомстві.

Нагадаємо, на початку квітня Борис Джонсон оголосив, що Велика Британія передасть Україні озброєння ще на 100 млн фунтів стерлінгів, включаючи зенітні комплекси Starstreak.

23 квітня президент Володимир Зеленський та прем‘єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обговорили нову військову допомогу Україні, зокрема, передачу важкого озброєння

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