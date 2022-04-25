Великобританія відправить Україні бронетехніку з пусковими установками Starstreak, – Бен Воллес

Україна отримає Stormer, який стоїть на озброєнні армії Сполученого Королівства.

Велика Британія надішле Україні «невелику кількість бронетехніки, оснащену пусковими установками для зенітних комплексів».

Про це заявив міністр оборони країни Бен Воллес, виступаючи у Палаті громад, повідомляє SkyNews.

За інформацією голови ОП Андрія Єрмака, йдеться про Stormer, оснащений пусковими установками для комплексів Starstreak для протиповітряної оборони на невеликій відстані.

Нагадаємо, на початку квітня Борис Джонсон оголосив, що Велика Британія передасть Україні озброєння ще на 100 млн фунтів стерлінгів, включаючи зенітні комплекси Starstreak.

23 квітня президент Володимир Зеленський та прем‘єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обговорили нову військову допомогу Україні, зокрема, передачу важкого озброєння.