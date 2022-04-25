У ЄС поки що не дійшли згоди щодо російського енергетичного ембарго, – Боррель

Країни - члени Європейського Союзу не мають згоди щодо повного ембарго або підвищення мит на імпорт російської нафти та газу.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель німецькому виданню Die Welt, передає "Європейська правда".

"Зупинка імпорту нафти і газу або каральний тариф були б важливі, щоб чинити тиск на Путіна і посадити його за стіл переговорів. Але на цей момент у нас в ЄС немає єдиної позиції з цього питання", – сказав він.

Боррель зазначив, що ця тема буде обговорюватися на наступному саміті ЄС, який відбудеться наприкінці травня. Він також зазначив, що не очікує жодного рішення з цього приводу раніше.

"Фінальної пропозиції щодо ембарго на нафту і газ поки немає", – сказав він.

Разом із тим, Боррель наголосив, що всі країни ЄС працюють над тим, щоб скоротити свою залежність від російської нафти і газу. Він висловив сподівання, що ЄС зрештою зможе зменшити свою залежність.

"У якийсь момент це станеться, і тоді Росія болісно відчує, що доходи від нафтогазового бізнесу втрачаються", – додав він.

Нагадаємо, чиновники США і Євросоюзу обговорюють варіанти скорочення доходів, які Росія отримує від продажу нафти. Одне з побоювань США полягає в тому, що заборона імпорту нафти в ЄС може призвести до різкого зростання цін на сировину і принести Кремлю ще більше доходів.

Однак, як стверджують джерела, ЄС готує свої пропозиції для обговорення.

За словами голови Офісу президента Андрія Єрмака, нафтове ембарго – питання кількох тижнів. Позитивні сигнали лунають із Франції: там стверджують, що країни-члени ЄС найближчим часом ухвалять рішення про припинення імпорту російської нафти.

Наразі більшість країн Євросоюзу вживають заходів для скорочення імпорту російських енергоносіїв, щоб обмежити можливості Кремля фінансувати війну проти України. У березні лідери ЄС пообіцяли скоротити споживання російського газу на 66% до кінця цього року та до 2027 року зламати залежність блоку від російських енергоресурсів. Російська нафта вже заборонена США та Великобританією. ФРН збирається відмовитися від російської нафти до кінця 2022 року.

Міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер заявив, що країна готова підтримати всі антиросійські санкції, крім газового ембарго.