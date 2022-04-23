США та ЄС обговорюють варіанти скорочення нафтових доходів Росії, - Bloomberg

ЄС може свої висунути пропозиції для обговореннявже наступного тижня.

Чиновники США і Європейського союзу обговорюють варіанти скорочення доходів, які Росія отримує від продажу нафти.

Про це йдеться в статті Bloomberg, передає "Радіо Свобода".

Так, обговорювались варіанти повної заборони постачання, встановлення цінового порогу і використання спеціального розрахункового механізму, який дозволить утримати виручку РФ. За словами одного з джерел Bloomberg, мета переговорів – з’ясувати, який "максимально сильний удар" можна завдати президенту країни-агресорки Володимиру Путіну.

Одне з побоювань США полягає в тому, що заборона імпорту нафти в ЄС може призвести до різкого зростання цін на сировину і принести Кремлю ще більше доходів.

Як стверджують джерела, ЄС може свої висунути пропозиції для обговореннявже наступного тижня. На думку одного зі співрозмовників видання, країнам Євросоюзу буде простіше досягти консенсусу щодо обмеження імпорту нафти, ніж щодо ембарго на дизельне паливо та іншу продукцію.

Напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що різке ембарго на російський газ не зупинить війну в Україні, а призведе лише до серйозної економічної кризи у ФРН і всій Європі. Він додав, що в результаті ембарго може постраждати вся європейська економіка, що створило б складнощі для фінансування відновлення України після закінчення війни.

Міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер також повідомив, що ембарго на російський газ поки не обговорюється як можливі санкції проти Росії. Він додав, що заборона на газ із Росії може привезти до зупинки економіки кількох країн.

Нагадаємо, більшість країн Євросоюзу вживають заходів щодо скорочення імпорту російських енергоносіїв, щоб обмежити можливості Кремля фінансувати війну. Однозначно відмовляється зробити це лише Угорщина. В березні лідери ЄС пообіцяли скоротити споживання російського газу на 66% до кінця цього року та до 2027 року зламати залежність блоку від російських енергоресурсів. Російська нафта вже заборонена США та Великобританією.

Міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер заявив, що країна готова підтримати всі антиросійські санкції, крім газового ембарго.