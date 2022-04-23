РФ застосовує проти України підводні човни - The Times

РФ почала застосовувати субмарини частіше після того, що сталося із крейсером "Москва".

Росія застосовує у війні проти України щонайменше чотири підводні човни для завдання ударів ракетами типу "Калібр" по цілях на суходолі в українському тилу. Про це у коментарі The Times розповіли військово-морські експерти Г.І. Саттон і Бенджамін Піттет.

Як зазначає видання, наразі йдеться про субмарини проєкту 877 "Палтус". Ракети запускають із глибини до 50 метрів, що ускладнює їх фіксацію радарами та супутниками.

На думку експертів, РФ почала застосовувати субмарини частіше на тлі загибелі флагману Чорноморського флоту — крейсеру "Москва", щоб уникнути ризиків контратаки з боку української берегової охорони. Водночас вони зауважують: після того, як крейсер затонув, російські військово-морські сили почали себе поводити обережніше у Чорному морі.