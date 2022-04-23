Австрія не підтримає газове ембарго проти Росії - міністр фінансів

Він заявив, що "користі від цього небагато".

Австрія готова підтримати всі антиросійські санкції, крім газового ембарго. Про це в інтерв'ю CNN заявив міністр фінансів країни Магнус Бруннер.

"Якщо санкція б'є по вас більше, ніж по тих, проти кого вона спрямована, я думаю, що користі від цього небагато", - сказав він.

Він також зазначив, що австрійська промисловість настільки залежить від російського газу, що у країни "немає вибору".

У березні лідери ЄС пообіцяли скоротити споживання російського газу на 66% до кінця цього року та до 2027 року зламати залежність блоку від російських енергоресурсів.

Російська нафта вже заборонена США та Великобританією.