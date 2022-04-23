Росіяни обстріляли з "Ураганів" Дніпропетровську область
Росіяни обстріляли з "Ураганів" Дніпропетровську область
Суд арештував понад 200 млн гривень екснардепа з оточення Януковича
Суд арештував понад 200 млн гривень екснардепа з оточення Януковича
​Арестович про знищення командного пункту окупантів на Херсонщині: "Це крутіше Чорнобаївки буде"
​Арестович про знищення командного пункту окупантів на Херсонщині: "Це крутіше Чорнобаївки буде"
​«Ребрендинг» ОПЗЖ. Чому Бойко і компанія не бояться відповідальності?
​«Ребрендинг» ОПЗЖ. Чому Бойко і компанія не бояться відповідальності?
“Я бачила з вікна, як знищили будинок, у якому прожила все життя”: 30 днів у заблокованому Маріуполі
“Я бачила з вікна, як знищили будинок, у якому прожила все життя”: 30 днів у заблокованому Маріуполі
Сергій Кислиця: «Небензя горітиме в пеклі. Він вже зарезервував там собі місце»
Сергій Кислиця: «Небензя горітиме в пеклі. Він вже зарезервував там собі місце»
На Запоріжжі впав цивільний Ан-26, одна людина загинула, двоє травмовані (оновлено)
На Запоріжжі впав цивільний Ан-26, одна людина загинула, двоє травмовані (оновлено)
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
"Шафка з закрутками тримається". Фоторепортаж зі зруйнованих окупантами Гостомеля та Горенки
"Шафка з закрутками тримається". Фоторепортаж зі зруйнованих окупантами Гостомеля та Горенки
ГоловнаСвіт

Австрія не підтримає газове ембарго проти Росії - міністр фінансів

Він заявив, що "користі від цього небагато".

Австрія не підтримає газове ембарго проти Росії - міністр фінансів
Фото: EPA/UPG

Австрія готова підтримати всі антиросійські санкції, крім газового ембарго. Про це в інтерв'ю CNN заявив міністр фінансів країни Магнус Бруннер.

"Якщо санкція б'є по вас більше, ніж по тих, проти кого вона спрямована, я думаю, що користі від цього небагато", - сказав він.

Він також зазначив, що австрійська промисловість настільки залежить від російського газу, що у країни "немає вибору".

У березні лідери ЄС пообіцяли скоротити споживання російського газу на 66% до кінця цього року та до 2027 року зламати залежність блоку від російських енергоресурсів.

Російська нафта вже заборонена США та Великобританією.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також