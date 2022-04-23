В Росії почався дефіцит ґудзиків і паперу

Внаслідок санкцій, введених проти Росії через вторгнення в Україну, російське виробництво зіткнулося з нестачею ґудзиків і паперу. Про це пише УНІАН з посиланням на заяву глави Центробанку РФ Ельвіри Набіулліною.

Вона стверджує, що на багатьох швейних виробництвах РФ почалися труднощі, а ґудзики стали для росіян дефіцитними.

Підприємства, які не можуть закуповувати фурнітуру за кордоном, намагаються шукати нових постачальників. Але, як зазначила сама Набіулліна, питання "перебудови логістики" може займати кілька місяців.

Крім цього, росіяни можуть залишитися без паперу. Для її виробництва, за словами Набіулліної, використовувалася російська деревина. Однак без іноземних відбілювальних хімікатів виробляти папір не виходить.

"Зараз виробники перемикаються на альтернативних постачальників, займаються розробкою власних хімікатів, але на це теж потрібен час", - вказала глава Центробанку РФ.

Нагадаємо, вчора про вихід з російського ринку заявила компанія Essity, якій належать бреди Zewa, Libresse і Libero.