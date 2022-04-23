Арестович про контрнаступ в Маріуполі: буде на 101%

Радник голови Офісу Олексій Арестович вважає, що Збройні Сили здійснюватимуть контрнаступ на Маріуполь. Про це він сказав в ефірі у Марка Фейгіна.

За його словами, Маріуполь знаходиться в глибокому тилу противника, але надія на звільнення міста є.

Контрнаступ буде, я впевнений на 101%. Питання тільки коли і якими силами. Вирішувати це буде головнокомандувач Збройними силами... Якщо ви думаєте, що Залужний хоче здати Маріуполь, то ви дуже помиляєтеся", - зазначив радник глави ОП.

За його словами, над цим питанням іде дуже щільна робота.

“Нам не потрібні мертві герої, нам потрібні всі живі до останньої людини. А хто не живий - той похований з військовими почестями як люди, які здійснювали неймовірний подвиг. І ми робимо все, щоб їх забрати звідти всіма способами. Але є об'єктивна реальність", - заявив він.

Нагадаємо, за даними Генштабу, противник продовжує завдавати авіаційних ударів по Маріуполю та блокувати наші підрозділи в районі “Азовсталі”.