"Калібри" по Україні окупанти запускають і з підводних човнів, - The Times

Завантаження ракет на човни тривало і після початку вторгнення, зазначають експерти видання.

Окупанти застосовують свої підводні човни для ударів ракетами "Калібр" по території України.

Про це пише The Times.

"Запуски ракет з глибини 50 метрів під поверхнею важко помітити навіть за допомогою супутників, але військово-морські експерти стверджують, що підводні човни класу Палтус регулярно завантажували ракети і боєголовки великої дальності в російських портах, перш ніж знову зникнути під водою", - повідомляє газета.

У публікації зазначається, що військово-морські експерти Саттон і Піттет вважають, що є вагомі підстави стверджувати про завантаження ракет "Калібр" та боєголовок на російські підводні човни у цих військово-морських портах.

Саттон зокрема сказав, що "Незадовго до вторгнення ми бачили з відкритих даних, як на борти субмарин завантажували ракети. Завантаження ракет тривали і після початку вторгнення".

Підводні човни класу Палтус здатні запускати ракети типу "Калібр" із торпедних апаратів. Ці ракети можуть летіти до цілей на відстані аж до 2500 кілометрів, тобто з Чорного моря можуть сягнути всіх українських регіонів.

Нагадаємо, 22 квітня РФ випустила три ракети, які могли поцілити в ядерний реактор Південноукраїнської АЕС.