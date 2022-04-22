​«Ребрендинг» ОПЗЖ. Чому Бойко і компанія не бояться відповідальності?
​«Ребрендинг» ОПЗЖ. Чому Бойко і компанія не бояться відповідальності?
Сергій Кислиця: «Небензя горітиме в пеклі. Він вже зарезервував там собі місце»
Сергій Кислиця: «Небензя горітиме в пеклі. Він вже зарезервував там собі місце»
"Шафка з закрутками тримається". Фоторепортаж зі зруйнованих окупантами Гостомеля та Горенки
"Шафка з закрутками тримається". Фоторепортаж зі зруйнованих окупантами Гостомеля та Горенки
Військові 128-ї бригади знищили зі "Стугни" ворожий танк Т-72 на відстані 4,5 км
Військові 128-ї бригади знищили зі "Стугни" ворожий танк Т-72 на відстані 4,5 км
Суд арештував понад 200 млн гривень екснардепа з оточення Януковича
Суд арештував понад 200 млн гривень екснардепа з оточення Януковича
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
“Я бачила з вікна, як знищили будинок, у якому прожила все життя”: 30 днів у заблокованому Маріуполі
“Я бачила з вікна, як знищили будинок, у якому прожила все життя”: 30 днів у заблокованому Маріуполі
На Запоріжжі впав цивільний Ан-26, одна людина загинула, двоє травмовані (оновлено)
На Запоріжжі впав цивільний Ан-26, одна людина загинула, двоє травмовані (оновлено)
Росіяни обстріляли з "Ураганів" Дніпропетровську область
Росіяни обстріляли з "Ураганів" Дніпропетровську область
ГоловнаСуспільствоВійна

"Калібри" по Україні окупанти запускають і з підводних човнів, - The Times

Завантаження ракет на човни тривало і після початку вторгнення, зазначають експерти видання.

"Калібри" по Україні окупанти запускають і з підводних човнів, - The Times
Російський підводний човен
Фото: The Times

Окупанти застосовують свої підводні човни для ударів ракетами "Калібр" по території України.

Про це пише The Times.

"Запуски ракет з глибини 50 метрів під поверхнею важко помітити навіть за допомогою супутників, але військово-морські експерти стверджують, що підводні човни класу Палтус регулярно завантажували ракети і боєголовки великої дальності в російських портах, перш ніж знову зникнути під водою", - повідомляє газета.

У публікації зазначається, що військово-морські експерти Саттон і Піттет вважають, що є вагомі підстави стверджувати про завантаження ракет "Калібр" та боєголовок на російські підводні човни у цих військово-морських портах.

Саттон зокрема сказав, що "Незадовго до вторгнення ми бачили з відкритих даних, як на борти субмарин завантажували ракети. Завантаження ракет тривали і після початку вторгнення".

Підводні човни класу Палтус здатні запускати ракети типу "Калібр" із торпедних апаратів. Ці ракети можуть летіти до цілей на відстані аж до 2500 кілометрів, тобто з Чорного моря можуть сягнути всіх українських регіонів.

Нагадаємо, 22 квітня РФ випустила три ракети, які могли поцілити в ядерний реактор Південноукраїнської АЕС.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також