У ніч на Великдень у Києві змінили час комендантської години.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

Комендантська година в Києві та області діятиме з 23:00 до 5:00 ранку.

“Задля безпеки громадян і упередження можливих провокацій у ніч на Великдень, тобто із суботи 23 квітня на неділю 24 квітня, комендантська година в Києві та області діятиме з 23:00 (суботи) до 5:00 ранку (неділі)”, – йдеться у повідомленні.

Богослужіння в храмах вночі відбуватимуться в онлайн-трансляції.

“Дотримуйтеся правил комендантської години! Святкуйте безпечно!”, – закликав Кличко.

Нагадаємо, з 17 квітня у Києві та області змінили час комендантської години. Тепер вона починається на годину пізніше, а закінчується на годину раніше: з 22:00 до 5:00 ранку.