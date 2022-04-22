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Голову громади на Херсонщині визволили з полону росіян

Його захопили під час супроводження гуманітарної колони. 

Голову громади на Херсонщині визволили з полону росіян
Вілкул і Марчук
Фото: Олександр Вілкул Facebook

Голову Нововоронцовської ОТГ Херсонської області Володимира Марчука звільнили з ворожого полону. Він був викрадений вчора, 21 квітня, під час супроводження гуманітарної колони під час евакуації мирних людей. 

Про звільнення повідомив міський очільник Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Трохи помʼятий, але головне живий", – написав Вілкул.

Він подякував віцепремʼєрці-міністерці з питань реінтеграції ТОТ Ірині Верещук за допомогу у визволоенні. 

Нагадаємо, 8 квітня окупанти викради дитину голови Запорізької райдержадміністрації Олега Буряка. Його досі не повернули. Триває переговорний процес щодо визволення дитини. 

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