У Каховці окупанти влаштували катівню у відділку поліції

На вулицях міста затримують як активістів чи учасників АТО/ООС, так чоловіків, які не мають жодного відношення до військової служби.

У місті Каховка на Херсонщині окупанти облаштували катівню у приміщенні поліції, де б’ють та піддають тортурам заручників електричним струмом.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з питань людини Людмила Денісова.

“Російські солдати затримують на вулицях міста не лише активістів чи учасників АТО/ООС, а й чоловіків, які не мають жодного відношення до військової служби, і не виходили на мітинги проти окупації”, – йдеться у повідомленні.

Для затримання використовується формальний привід – “порушення правопорядку” або “порушення комендантської години”.

“Біля відділку поліції постійна черга з родичів затриманих чоловіків, які намагаються дізнатися про їхню долю або передати продукти харчування та речі першої необхідності”, – йдеться у повідомленні.

Свідки повідомляють, що у приміщенні каховської поліції перебуває понад 10 цивільних осіб, дехто з них утримуються там вже кілька тижнів. Чоловіків катують електрошокерами, б’ють.

Найжорстокіше російські військові ставляться до тих, хто має відношення до силових структур — бійців територіальної оборони та колишніх учасників АТО/ООС.

“Такі дії рф є воєнним злочином та злочином проти людяності відповідно до статей 7 та 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду та прямим порушенням статей 3 та 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, статей 9 та 21 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права та статті 5 Європейської конвенції з прав людини”, – зазначила Денісова.

Вона закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини.

Нагадаємо, на початку квітня мер тимчасово окупованої Каховки (Херсонська область) Віталій Немерець заявив, що виїхав з міста через небезпеку для нього і родини. Раніше він відмовився співпрацювати з окупантами.