Франція передає Україні самохідні артилерійські установки “Цезар”, – Макрон

Скільки й коли зброя була або буде передана Україні – не відомо.

Франція постачає Україні суттєве озброєння, зокрема самохідні артилерійські установки “Цезар” (CAESAR).

Про це президент країни Емманюель Макрон розповів в інтерв'ю французькому виданню Ouest-France, пише news.liga.net.

“Ми, як і раніше, постачаємо значну кількість обладнання, від “Мілана” (франко-німецький переносний протитанковий ракетний комплекс, – ред.) до “Цезаря”, зокрема кілька видів зброї. Я думаю, що ми повинні продовжувати йти цим шляхом. Завжди з червоною лінією, яка полягає в тому, щоб не вступати у війну”, – сказав Макрон.

Скільки й коли “Цезар” були або будуть передані Україні він не уточнив. Згідно з даними джерел французького видання, постачання “йде повним ходом" і САУ будуть введені в експлуатацію на початку травня.

Щодо військової допомоги Німеччини Україні, Макрон заявив: “у нас така стратегія з канцлером, а саме: ми маємо максимально допомагати українцям, але ми маємо бути обережними, щоб ніколи не бути учасниками”.

CAESAR – французька 155-мм самохідна артилерійська установка, призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, а також для забезпечення проходів мінними полями та польовими загородженнями. Артилерійська частина представлена 155-мм гаубицею, яка може використовувати весь асортимент 155 мм снарядів НАТО, включно з касетними. Максимальна дальність стрільби – 42 км. Швидкострільність – шість пострілів за хвилину.

Нагадаємо, раніше Макрон заявив, що Франція передасть Україні пожежні машини, карети швидкої допомоги та аварійне обладнання.