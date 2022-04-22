Євросоюз не може впровадити негайне ембарго на енергоносії з Росії, – голова МЗС Німеччини

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Євросоюз не може впровадити негайно ембарго на російські енергоносії. Німеччина могла би підтримати заборону на імпорт газу й нафти з Росії, але це "матиме більше шкоди, ніж користі", цитує її заяву на брифінгу з литовським колегою "Укрінформ".

Бербок зауважила, що в березні Німеччина заявила про намір повністю відмовитися від енергетичної залежності від РФ. Нині вже є план відмови від вугілля, "є план, як відмовитися від нафти щонайпізніше до кінця року, причому разом з іншими європейськими країнами, а також по можливості так, аби інші держави світу не постраждали від захмарних цін через те, що всю нафту скупила Німеччина".

Потім можна буде відмовитися від газу, але цей крок повинен відбутися у координації з усіма членами ЄС. Міністр додала: "якщо ми хочемо повністю відмовитися від російського імпорту викопних енергоносіїв, цей крок має бути назавжди".

Нагадаємо, цього тижня Бербок заявила, що Німеччина припинить імпорт нафти з Росії до кінця цього року. Після цього планується відмова від газу.

Нафтове й газове ембарго – те, на чому від початку повномасштабної війни наполягає Україна, адже європейські держави сплачують РФ величезні кошти за енергоресурси, що дає змогу росіянам продовжувати знищення українців. За даними Deutsche Welle, частка Росії у постачанні до Німеччини нафти та газу складає майже чверть – 24%. У вугіллі РФ має частку більш ніж у половину.

Незабаром Євросоюз оголосить шостий пакет санкцій проти РФ за її вторгнення в Україну. Очікується, що туди нарешті увійдуть і питання імпорту нафти та газу. Раніше ЄС оголосив про вугільне ембарго, але воно запрацює тільки в серпні 2022.